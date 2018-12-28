«Так же было во время холодной войны»: почему самолеты Запада все чаще появляются у границ РФ

Разведывательные полеты вдоль российских границ совершили за неделю порядка 14 иностранных летательных аппаратов. Такую информацию сообщили в министерстве обороны РФ.

Экипажи дежурных сил ПВО трижды поднимали самолеты, чтобы не допустить нарушения российской границы. Самолеты ВВС РФ сопроводили иностранных разведчиков. Какие именно аппараты проводили разведку и каким странам они принадлежали, не уточняется.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в сообщении газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что иностранные разведчики приближаются к границам РФ лишь с одной целью — чтобы узнать секретные сведения оборонно-промышленного комплекса и на их основе разработать военные стратегии и тактики нападения.

«Не раз об этом говорил, что когда в воздух поднимаются подобного рода самолеты, то главная задача для них — добывание той информации, которая будет использоваться военными аналитиками понятно каких стран [Запад, члены НАТО]. Они при помощи своего разведывательного оборудования, в основном радиоэлектронного, наблюдают за реагированием наших систем ПВО и береговой охраны, чтобы записать необходимые сигнатуры и вызвать определенный режим работы. Иностранные разведчики идут на опасное сближение к российским границам, поэтому наши самолеты периодически поднимаются и отгоняют их», — рассказал военный эксперт.

Собеседник ФАН напомнил о том, что в течение всего 2018 года иностранные боевые самолеты, прежде всего США и союзников НАТО, неоднократно совершали полеты в сторону границ РФ. Он добавил, что такое явление, к сожалению, уже становится для западных разведчиков нормой.

«[Запад] ведет работу по принципу «авось»: авось им удастся вскрыть работу наших комплексов ПВО и береговой обороны. Летают они часто, в принципе так же летали во времена холодной войны. Редкое явление стало, к сожалению, обыденным сейчас. Если посмотреть на весь 2018 год — то очень часто боевые самолеты и даже беспилотники появлялись около наших границ лишь с одной целью — узнать секретную информацию, — объяснил он, добавив, что Западу не удастся узнать желанные сведения. — А также иностранные летательные аппараты появляются во время проведения тех или иных учений. Вся это работа по «прощупыванию» российской обороны ведется для того, чтобы в случае чего, если кому-то снесет крышу, осуществить свои недобрые планы. Но одно можно им сказать — не дождутся, как бы ни старались».

Напомним, накануне самолет самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма. Самолет вылетел из Греции около восьми часов утра, после полудня Вoeing отправился на аэродром базирования.