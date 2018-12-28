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Путин ввел ответственность за конфликт интересов парламентариев

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Путин ввел ответственность за конфликт интересов парламентариев

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин ввел ответственность для российских парламентариев за непредотвращение конфликта интересов. Соответствующий закон, подписанный главой государства, был опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Согласно документу, в настоящее время российские парламентарии не несут ответственности, если не сообщают о возникшем конфликте интересов. При этом сотрудники органов исполнительной власти за аналогичные действия могут быть уволены или получить выговор.

Принятый закон вводит для депутатов и сенаторов соответствующую ответственность. За непредотвращение конфликта интересов и неуведомление о нем парламентариям вынесут предупреждение, а также смогут лишить должности. При этом вернуться на ранее занимаемый пост нарушитель уже не сможет.

Как уточняется в документе, такое наказание ждет парламентариев, например, в том случае, если депутат или сенатор не передал в управление другому лицу ценные бумаги и активы, из-за владения которыми может возникнуть конфликт интересов. Также санкциям подвергнутся парламентарии, которые не сообщат, что при исполнении обязанностей столкнулись с личной заинтересованностью.

Автор: Василий Котов
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