Сирия: Песков прокомментировал передачу Манбиджа под контроль САА

Москва, 28 декабря. Россия считает шагом в сторону стабилизации обстановки в Сирии расширение контроля правительственных войск на территории САР. Об этом, комментируя передачу САА Манбиджа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия приветствует увеличение территорий, находящихся под контролем САА. Это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки. Расширение зоны контроля правительственных сил — это позитивная тенденция», — сказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что над Манбиджем, долгое время являвшемся одним из основных оплотов курдских формирований, был поднят сирийский флаг. Командование курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) объявило, что передает город под защиту сирийских правительственных войск.

Отметим, в районе Манбиджа в настоящее время продолжается наращивание турецкой группировки войск.