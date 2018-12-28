Путин смягчил уголовное законодательство в отношении предпринимателей

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет закрыть уголовное дело по экономическому преступлению, если его фигурант возместил весь ущерб. Об этом следует из материалов портала официального портала правовой информации.

Таким образом, глава государства расширил перечень экономических преступлений, уголовное преследование по которым может быть прекращено в случае выплаты компенсации. Речь идет о преступлениях небольшой тяжести, которые, впрочем, могут быть сопряжены с мошенничеством, плагиатом, присвоением, растратой или злоупотреблением доверия.

Напомним, что в декабре прошлого года Путин подписал закон о либерализации валютного контроля физлиц. Закон устранил избыточные обременения, с которыми прежде стакивались уполномоченные банки и физические лица, совершая валютные операции с использованием счетов, открытых в зарубежных банках.