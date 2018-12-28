Песков прокомментировал переговоры России и Армении по газу

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры РФ и Армении по газу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили оценить, насколько успешно идут переговоры России и Армении по газу.

«Эта тема [переговоров России и Армении по газу] затрагивалась вчера, — ответил представитель Кремля. — Было условлено интенсифицировать эти разговоры по газу, потому что до вчерашнего дня мы, к сожалению, не могли констатировать активных переговоров между нашим «Газпромом» и армянскими коллегами».

Журналисты попросили его уточнить, существуют ли какие-то сроки у этих переговоров.

«Они есть, — констатировал Песков. — Мы в цейтноте».

Ранее врио министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян сообщил, что страна ведет переговоры с Россией о цене на газ. Ереван намерен понизить тарифы.