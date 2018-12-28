Стали известны дата и время прощания с олимпийским чемпионом Зиминым

Москва, 28 декабря. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Евгением Зиминым, который ушел из жизни в возрасте 71 года, пройдет 29 декабря в Николо-Архангельском крематории.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, церемония прощания с легендарным спортсменом пройдет в 11.30 по московскому времени.

Как сообщали ранее в пресс-службе столичного «Спартака», Зимин в последние годы болел, а также страдал от проблем с сердцем, что и вызвало скоропостижную гибель спортсмена.

Напомним, Зимин является автором первой шайбы в Суперсерии 1972 года, в то время как его карьера началась в 1964 году. Через год воспитанник московского «Локомотива» перешел в «Спартак», где и добился славы. В составе этой команды он дважды выиграл чемпионат страны.

Зимин дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной СССР — в 1968 и 1972 годах. После завершения карьеры двукратный чемпион работал тренером в структурах сборной страны и столичного «Спартака».