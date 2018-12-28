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Песков переадресовал правительству вопрос об аннулировании лицензии форекс-дилеров

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Песков переадресовал правительству вопрос об аннулировании лицензии форекс-дилеров

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос журналистов о решении Центробанка аннулировать лицензию пяти форекс-дилеров. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это вопрос правительства. Все-таки они к экономическому блоку имеют отношение. Центробанк использует свои полномочия в принятии подобных решений», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что ЦБ аннулировал лицензии пяти брокеров, работающих на рынке форекс. Речь идет о «Форекс Клубе», «Фикс трейде», «Трастфорексе», «Альпари Форексе» и «Телетрейд Групп».

Финансовый регулятор обратил внимание на многократные нарушения российского законодательства этими игроками. В частности, перечисленные дилеры не исполняли предписания ЦБ, нарушали порядок ведения внутреннего учета и предоставляли недостоверные данные в отчетах.

Автор: Анастасия Стовба
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