«Многие озабоченности беспочвенны»: Песков прокомментировал письмо главы РУСАДА в Кремль

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в Кремле внимательно ознакомились с письмом главы РУСАДА.

«Многие озабоченности беспочвенны: он не в курсе рабочих переговоров между Россией и WADA (Всемирное антидопинговое агентство — Прим. ФАН)», — подчеркнул Песков.

В обращении директор РУСАДА к президенту РФ указал на то, что 31 декабря истекают сроки по передаче проб от московской допинговой лаборатории ВАДА, и это условие, по которому РУСАДА сохранит свой статус. Но это условие не выполняется, поэтому директор РУСАДА решил привлечь внимание к этой проблеме.

Песков подчеркнул, что директор РУСАДА «просто не знает деталей».

«Взаимодействие в рабочем режиме. Есть понимание, как — в каком формате и режиме — оно будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано», — добавил он.

При этом представитель Кремля отметил, что точка зрения директора РУСАДА будет приниматься во внимание.

На уточняющий вопрос о том, будут ли перенесен дедлайн, о котором пишет глава РУСАДА, Песков заметил, что между сторонами (ВАДА и российскими представителями). есть договоренности и общее понимание того, как и в какие сроки будет вестись работа.