Путин поздравил с Новым годом экс-президента Армении Кочаряна

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими новогодними праздниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщил официальный представить Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В письме были поздравления с Новым годом и пожелания всего хорошего», — сказал Песков.

Ранее в канцелярии экс-президента Армении Робета Кочаряна заявили, что президент России Владимир Путин пожелал Кочаряну стойкости и крепости духа. Бывший президент Армении в настоящее время находится под арестом.

Напомним, ему предъявлены обвинения в связи с расследованием событий вокруг разгона протестных акций в марте 2008 года.