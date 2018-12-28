Новый 2019 год Свиньи: приметы и обряды на удачу, на деньги, на любовь

Итак, Новый 2019 год все ближе, значит, самое время вспомнить о предновогодних и новогодних приметах, обрядах и обычаях, которым стоит уделить должное внимание. Ведь пословицы «Как год встретишь, так его проведешь», никто не отменял.

Наступает год Свиньи. Что за год нас ждет

Наступающий Новый год 2019 — это год Желтой земляной свиньи. Что это за символ, подробно рассказано в материале Федерального агентства новостей.

Обратите внимание: астрологи напоминают — год Свиньи завершает 12-летний цикл восточного календаря. Поэтому наступающий 2019 год соединит в себе все знаки. Этот год важен для всех, вне зависимости от того, под знаком какого животного вы родились. Но приоритет, конечно, у тех, кто родился в год веселой, компанейской, хозяйственной и при этом щедрой Свинки.

Когда наступает год Свиньи

Согласно восточному календарю, год Свиньи наступает в начале февраля 2019-го. Но астрологи советуют встретить символ года уже в новогоднюю ночь. Это принесет удачу и заранее настроит активную Свинью помогать вам во всех начинаниях.

Что за животное Желтая земляная свинья

Свинья — животное активное и жизнерадостное. Она недаром «земляная». Этот знак любит все надежное, постоянное, даже немного приземленное. Свинья всегда окружена друзьями, родными, детьми. Она хозяйственная, хлебосольная, щедрая и веселая. Наша Свинка — модница, любит принарядится, обладает отличным вкусом. В то же время она не страдает снобизмом, любит все простое и надежное, то, что можно потрогать руками. Умеет считать деньги и вообще в разумных пределах экономна, но не скупердяйка. То есть образцовая хозяйка.

Все приметы и традиции, которые астрологи советуют соблюдать в предновогодние дни и в Новом году, вытекают из особенностей этого животного.

Приметы и обычаи на Новый год 2019

Знатоки восточных тонкостей, астрологи, а также психологи советуют в предновогодние дни настроиться на лучшее, создать в себе позитивный настрой, постараться скинуть с плеч заботы, тяготившие в уходящем году. Давайте узнаем, как привлечь удачу в 2019 году, чтобы все желания обязательно исполнились.

Для начала решите, что именно вам совсем не хочется тащить из уходящего года в Новый 2019. Какие отношения себя изжили, та ли у вас работа, которая вам нужна, и какие вещи напоминают о том, что лучше забыть. Исходя из этого, действуете.

Предновогодняя уборка

Астрологи напоминают: предновогодние дни — самое время как следует убрать жилье. Это очень важный обряд, который позволяет настроиться на новое и приманить удачу.

Хотя Свинью иногда называют грязнулей, это совершенно не так. Это животное очень чистоплотное. Но при этом Свинья никогда не делает наведение порядка самоцелью. Астрологи советуют следовать именно этому правилу: квартиру убирайте тщательно, но не в ущерб отдыху и приведению себя в порядок. На первом месте собственные планы: прическа и маникюр в салоне, покупка новогоднего наряда и подарков, в том числе для себя, и даже неспешная прогулка, чтобы, как говорится, проветрить голову.

Выбросите три вещи

В качестве важного ритуала найдите три вещи, которые точно отжили свой век или связаны со слишком уж неприятными воспоминаниями. От них стоит избавиться до наступления Нового года. Это может быть надоевшая одежда, кружка, которую подарил неприятный вам человек, даже какой-то предмет мебели — например, треснувшее зеркало. Смело выносите их на помойку. Но постарайтесь сделать это до наступления вечера 31 декабря, а то можно ненароком выбросить новогоднее счастье.

А вот что касается глобальной чистки закромов и тотального избавления от ненужных вещей, это лучше отложить на новогодние каникулы. Запасливая Свинка не одобрит кавалерийской атаки в этом вопросе, а так у вас будет время подумать — что выбросить, а что все-таки оставить.

Нужно ли раздавать все долги?

Раздавать долги под Новый год считается важной традицией, если этого не сделать, весь год будешь «в долгах как в шелках». Но разумная и предусмотрительная Свинья советует в этом деле не рубить сплеча, ведь денежный вопрос — очень важная и деликатная сфера. Оплатить коммуналку? Да и еще раз да! Вернуть долги друзьям? Без сомнения!

А вот кредиты, особенно ипотечные, не торопитесь гасить досрочно. Остаться в Новый год с пустыми карманами — это не наш путь. Рассчитайте свои силы, оплатите столько, сколько сможете без ущерба для себя и семьи. Остальные долги реструктурируйте.

При этом, возможно, если какие-то деньги отложить, а не отдавать в виде погашения долга, вы сможете даже выиграть. Тут надо действовать осторожно и разумно, взвешивая конъюнктуру, оценивая курс рубля, основных валют и так далее. Ну, вы поняли. В денежных делах Свинья плохого не посоветует.

Помиритесь те, кто в ссоре

Уладить все конфликты перед Новым годом — это очень важная традиция, которой нужно обязательно следовать.

Мириться, разрешать конфликты, в том числе застарелые, в предновогодние дни — самое верный путь обеспечить себе в Новом году удачу и счастье. Да, детская присказка «Мирись-мирись и больше не дерись!» как раз для предновогодних и новогодних дней.

Этому принципу надо следовать вплоть до курантов, терпеливо обзванивая с поздравлениями родных и друзей, в том числе тех, с кем у вас были разногласия. Это хорошее и важное дело можно продолжить и 1 января, семейственная Свинья такое поведение всячески одобряет.

Проверьте припасы

Хотя Свинья животное запасливое, к новогоднему угощению это не относится. Если у вас что-то залежалось в холодильнике, особенно салаты, мясные нарезки и так далее, подумайте. Может, не стоит жадничать, и лучше все это выбросить во избежание отравления? Помните, на новогоднем столе еда должна быть не только обильной и вкусной, но и обязательно свежей. Иначе Новый год может быть омрачен сами знаете чем, а это будет не лучшее его начало.

Кроме того, есть примета: если слишком уж беречь еду для новогоднего застолья, в Новом году деликатесы будут только на праздники, а в будни придется перебиваться сухомяткой. Оно вам надо? Так что Свинка советует: не жадничайте!

Не налегайте на выпивку!

А вот что касается алкоголя, тут правило противоположное. Купили что-то заранее, но так и тянет попробовать? Воздержитесь. Не нужно следовать неправильной поговорке «напился как свинья», особенно еще до наступления Нового года. Настоящая восточная Свинья такое не одобрит.

Откройте купленный заранее алкоголь строго в новогоднюю ночь. Но и тут хлебосольная Свинья напоминает: попробовать и вылакать все до дна — далеко не одно и то же. Напиваться в Новый год не рекомендуют не только врачи, но и астрологи. Говорят, это серьезно отпугивает удачу.

Кстати, имейте в виду: Свинья большая охотница до свежевыжатых соков, морсов, киселей и компотов. Естественно, домашних. Вот на них и налегайте. На крайний случай подойдут и покупные соки, и на них не экономьте — выбирайте самые что ни на есть натуральные.

Как отогнать злых духов?

Проводить старый и встретить Новый год оглушительным салютом — наша относительно новая традиция. Она пришла к нам из Китая. Раз уж мы приверженцы восточного календаря, что ж, отдадим дань этому красивому обычаю. Запуская или просто наблюдая фейерверки, мы совершаем важный ритуал. Так мы отпугиваем злых духов, мешавших нашим начинаниям, и приветствуем Новый год. Так что фейерверки, без сомнения, несут удачу, считают астрологи.

Обратите внимание: нужно соблюдать предосторожность!

Но Свинья предупреждает: запуская фейерверки, или наблюдая за ними со стороны, строго соблюдайте правила безопасности, иначе неприятностей не избежать. Ни в коем случае не разрешайте запускать петарды и фейерверки детям. Астрологи считают, что дети должны просто смотреть на фейерверки, так они впитывают удачу и заряжаются позитивом, в противном случае эффект может быть противоположным.

Приметы на Новый год 2019, чтобы деньги водились

Чтобы наступающий 2019 год был богатым и денежным, в новогоднюю ночь положите в карман купюру или монетку, это отличный заговор на благосостояние.

В новогоднюю ночь смело наряжайтесь в цвета, которые вам идут (см. советы для всех знаков зодиака), но при этом используйте какую-нибудь деталь, соответствующую символу наступающего года. Это, напомним, Желтая земляная свинья. Уместны все оттенки желтого, коричневого, охристого, золотистого. Кстати, золотистая деталь, украшение из золота или просто желтого металла обязательно привлечет к вам в Новом году не только удачу, но и ее денежный эквивалент — достаток.

Приметы на удачу

Если вы хотите, чтобы Новый год прошел под знаком удачи, новогодний ужин — время для семейных посиделок с близкими. Идеальный вариант — собраться всей семьей: с детьми, внуками и пожилыми родителями. Этим вы как нельзя лучше угодите Земляной свинье, которая ценит «почву» и традиции, не забывает о корнях, почитает предков и уважительно относится к старшему поколению.

Если по каким-то причинам семейное застолье в новогоднюю ночь не получаются, не беда. Встречу Нового года в большой шумной компании, за городом, на уличном представлении, в клубе или ресторане — компанейская Свинья всячески одобрит. Но уж тогда 1 января — будьте любезны — семейный визит к родным или отлично накрытый стол для родственников дома. И тогда Свинья подарит вам море удачи и семейного благополучия.

Как организовать новогоднее застолье: основные правила

Новогоднее застолье должно быть вкусным и разнообразным: так вы привлекаете в свой дом удачу и достаток. Свинья — животное всеядное, поэтому смело ставьте на стол все, что вы любите и что придется по вкусу вашим гостям. Особое внимание уделите разнообразным салатам (предпочтительнее — овощным, заправленным растительным маслом, это оценят гости, которые соблюдают Рождественский пост), грибам, фруктам, а также выпечке. Это то, что Свинке особенно по душе.

Вопрос, можно ли ставить на стол блюда из свинины, оставляем на ваше усмотрение. Астрологи уверены, в этом случае ничего страшного не произойдет. Формально год Свиньи наступает только в феврале, а Новый год проходит еще под знаком 2018-го — Желтой земляной собаки, которая не откажется ни от мяса, ни от возможности погрызть косточку.

Приметы на Новый год 2019 на любовь

В год Свиньи приманить любовь — дело важное, хотя и не такое простое, как кажется на первый взгляд. Тем не менее добиться удачи на личном фронте вам вполне по силам. Активная незакомплексованная Земляная свинья — вам верная помощница.

Для начала подумайте, все ли в порядке в ваших нынешних личных отношениях. Если вам кажется, что эти отношения себя исчерпали, возможно, самым правильным решением будет их мягко завершить. Тем более, год Свиньи очень способствует налаживанию новых личных связей, которые вскоре могут перерасти во что-то большее.

Если у вас есть на примете друг или подруга, с которыми вы хотите упрочить отношения, постарайтесь встретить Новый год вместе. Можете даже попытаться приворожить объект своего интереса, тайно положив ему в бокал с шампанским виноградинку или дольку мандарина. Съест — быть вам вместе. Оставит в бокале — не беда, возможно, вам еще нужно время, чтобы присмотреться друг к другу.

Во время боя новогодних курантов смело загадывайте 12 желаний (по числу ударов). Чаще всего сбываются те, которые связаны с любовью и личными отношениями. Но, помните, чтобы загаданное сбылось, пусть выпитый в этот момент полный бокал шампанского будет единственным вашим алкогольным напитком в новогоднюю ночь. Дальше — только соки и морсы.

Как загадать желание на Новый год 2019?

Хотите приманить в Новый год удачу и счастье? Устраните все препятствия у них на пути. Как только часы ударят 12 раз, скорее распахните двери — пусть счастье и удача свободно войдут в ваш дом.

Как провести 1 января 2019 года?

1 января, первый день Нового года, астрологи советуют встретить в спокойствии. Не начинайте в этот день сложных дел, отдыхайте, гуляйте, посещайте родных, снова накрывайте праздничный стол. О деньгах, делах и заботах начинайте думать со 2 января. И тогда вы спокойно и уверенно войдете в Новый год Желтой земляной свиньи, и вам будет сопутствовать удача.