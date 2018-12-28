Москва, 28 декабря. Публикация личных данных журналистов, работающих в британском бюро агентства Sputnik, не соответствует цивилизованным нормам и принципам свободы СМИ, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков прокомментировал публикацию аналогичного списка московского бюро BBC News, отметив, что другого в связи с отношением к сотрудникам RT и Sputnik в Великобритании ожидать не следовало.

«Мы высказывали на самых разных форумах абсолютное непонимание и разочарование в связи с тем, что творится в Великобритании в отношении журналистов и Sputnik, и RT. А что появилось здесь — ну, а что же вы хотели?» — отметил Песков.

Он уточнил, что Кремль не поддерживает публикацию личных данных сотрудников СМИ, однако относится с пониманием к ответным мерам, на которые пошли российские издания после обнародования списка журналистов Sputnik UK в британской газете Times.

«То, что было сделано в Великобритании, это не соответствует цивилизованным нормам, не соответствует принципам свободы СМИ, а главное — наносит прямую угрозу этим физическим лицам, которые работают в российских СМИ в Великобритании», — обратил внимание Песков.

Как сообщалось ранее, британское издание Times, последовав примеру украинского сайта «Миротворец», опубликовало фотографии восьми журналистов Sputnik UK, подписав под снимками их должности. После этого в ряде российских изданий появились списки сотрудников московской редакции британского новостного агентства BBC News.