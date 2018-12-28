Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Лукашенко

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос реализации договора 1999 года и осуществление налогового маневра. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он также отметил, что по поручению Путина и Лукашенко была создана специальная рабочая группа, которую возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.