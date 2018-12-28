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Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Лукашенко

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Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Лукашенко

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос реализации договора 1999 года и осуществление налогового маневра. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он также отметил, что по поручению Путина и Лукашенко была создана специальная рабочая группа, которую возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Позиции понятны, последовательны, есть много вопросов, которые могут обсуждать. И есть те вопросы, которые можно обсуждать только на высшем уровне и только оттуда может быть установка, в какую сторону будет двигаться рабочая групп», — пояснил Песков.

Автор: Ольга Летягина
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