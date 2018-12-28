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Песков пояснил отношение РФ к операции Турции в Сирии

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Песков пояснил отношение РФ к операции Турции в Сирии

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил отношение Москвы к операции Турции в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили представителя Кремля пояснить отношение России к турецкой операции на востоке от Евфрата.

Песков отметил, что ситуация в сирийском Манбидже и планы Турции на операцию на востоке от Евфрата будут обсуждаться на встрече двух стран в формате «два на два».

«Эти контакты [между Россией и Турцией] будут осуществляться, чтобы внести ясность [в ситуацию], чтобы достигнуть понимания по дальнейшему развитию событий в Сирии. Там будут участвовать помощники президентов», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Песков пояснил отношение РФ к операции Турции в Сирии

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя турецкую операцию, отметил, что Москва подходит с позиций искоренения остатков террористов в Сирии и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны.

Автор: Ольга Летягина
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