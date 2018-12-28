Метрострой заставят заплатить, а детский сад откроют раньше. ФАН-ТВ

Работники Метростроя получат свои деньги, об этом сегодня заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Накануне рабочие впервые за долгое время увидели зарплаты, а сегодня градоначальник пообещал им, что проблема будет решена. Метростроевцы уже настолько отчаялись, что объявили о скором начале забастовок и голодовок. Больную для многих петербуржцев тему подняли в ходе объезда Московского района, который сегодня совершил Беглов. Врио губернатора заявил, что предприятие заставят платить по счетам.

«Ситуация непростая – это наследие, которое мы получили на сегодняшний день и с этим наследием нужно разбираться. Это безобразие по поводу того, что перед новым годом простые наши метростроевцы не получают заработную плату. Накопили огромное количество долгов, поставили себя в самое сложное положение и нас, в том числе, и горожан. А самое главное рабочих, которые трудились под землей, – прокомментировал Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга. – Сейчас мы ведем переговоры с налоговой инспекцией с судом и судебными приставами, чтобы разблокировать соответствующие счета и выдать людям заработную плату. Вчера первые рабочие получили на карточку первые деньги, мы будем планомерно заниматься этим, но есть множество юридических и технических вопросов, которые нужно решить всем вместе. Такой непростой Гордеев узел, который нужно развязать и решить».

Кроме того врио губернатора посетил новый детский сад на Среднерогатской улице. Строительство уже окончено, теперь жители с нетерпением ждут его открытия, которе было запланировано на апрель следующего года. Район заставлен «спальниками», но социальной инфраструктуры не хватает. Беглов такое положение вещей назвал безобразием и распорядился, чтобы дети пошли в новый садик с 25 марта.

«Мы выкупили еще почти 10 садиков, нашли деньги в 2018 году за счет оптимизации и выкупили 11 объектов. Что касается непосредственно этого микрорайона здесь 400 тысяч квадратных метров нового жилья построено и практически ни одного детского садика не было. Здесь нужно минимум построить еще 3 школы. У нас запланировано в 2019 году проектирование, надо взять на контроль, чтобы в 2020 начали и в 2021 завершили строительство этих школ», — заявил Беглов.

«Новогоднее письмо писали буквально на выходных. Отправили красивую просьбу, как Деду морозу: «Откройте нам садик в 2018 ,выкупите его». Может это сыграло роль, потому что явно отличалось от прочих обращений», — поделилась Ирина Ильина, член инициативной группы жителей.

Инициативную группу местные жители организовали еще года назад, потому что в микрорайоне не было ни одной школы на ближайшие полтора километра. По-прежнему не хватает поликлиник и проездов, и это, по словам врио губернтатора, проблемы, которые застоялись в Петербурге, а теперь будут решаться всеми доступными средствами.