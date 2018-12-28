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Песков прокомментировал возможность личной встречи Путина и Эрдогана

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Песков прокомментировал возможность личной встречи Путина и Эрдогана

Москва, 28 декабря. Личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возможна в первой половине нового года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сначала поговорят министры, а потом уже будет понятна целесообразность встречи на высшем уровне», — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда могут пройти переговоры глав РФ и Турции.

 

 

 

 

 

Автор: Ольга Летягина
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