Песков прокомментировал возможность личной встречи Путина и Эрдогана

Москва, 28 декабря. Личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возможна в первой половине нового года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сначала поговорят министры, а потом уже будет понятна целесообразность встречи на высшем уровне», — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда могут пройти переговоры глав РФ и Турции.