Путин ужесточил контроль снятия наличных с карт иностранных банков

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является выявление схем финансирования террористической деятельности, а также анализ финансовых потоков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, поправки коснутся закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Расширяется также и список операций, которые подлежат обязательному контролю. В частности, он дополняется операциями по снятию физическим лицом наличных с карты иностранного банка.

Предполагается, что данная мера позволит своевременно включать или исключать ту или иную страну в зону усиленного мониторинга. Информация об операциях даст возможность анализировать финансовые потоки для того, чтобы выявлять схемы финансирования экстремистской деятельности и в целом решать задачи, направленные на обеспечение безопасности России.

Банки о подозрительных странах уведомят через личные кабинеты. Кредитно-денежная организация должна будет фиксировать и в течение трех дней предоставлять Росфинмониторингу информацию о дате, месте, сумме снятия наличных, номер карты и данные ее владельца. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Ранее президент России подписал законопроект, ограничивающий сумму долга потребительских кредитов россиян. Кроме того, документ вводит запрет на взыскание долгов, выданных «черными кредиторами».