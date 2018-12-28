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В Кремле отреагировали на заявление участников провокации ВМСУ

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В Кремле отреагировали на заявление участников провокации ВМСУ

Москва, 28 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление участников ноябрьской провокации ВМСУ в Керченском проливе, которые ранее объявили себя «военнопленными». Пресс-секретарь президента России отметил, что речь идет не о военнопленных, а о подследственных, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Идет следствие. Не могу согласиться с тем, что речь о военнопленных. Речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушениями государственной границы РФ иностранными гражданами», — сказал Песков.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что участники провокации ВМСУ в районе Керченского пролива решили придерживаться «единой стратегии» и объявили себя «военнопленными».

В конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Нарушители государственной границы опасно маневрировали, игнорируя предупреждения пограничной службы ФСБ России. Участники провокации были задержаны.

В Кремле отреагировали на заявление участников провокации ВМСУ

Как оказалось, на кораблях ВМСУ находился целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники СБУ. Против задержанных возбуждены уголовные дела.

Автор: Юрий Котенок
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