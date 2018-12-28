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Путин ограничил сплошную вырубку лесов в России

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Путин ограничил сплошную вырубку лесов в России

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на сохранение лесов в стране, в частности ограничивает их сплошную вырубку. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на комплексный контроль правового статуса и режима защитных лесов и особо защитных участков лесов. Документ ограничивает сплошную вырубку лесов. Лесные насаждения запрещается вырубать всплошную в национальных парках, природных парках и государственных природных заказниках, а также государственных природных заповедниках.

Путин ограничил сплошную вырубку лесов в России

Вырубать деревья в защитных лесах разрешается при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов и в некоторых других случаях, говорится в документе, утвержденном Путиным.

Закон вступает в силу с 1 июля следующего года.

Автор: Катерина Иванова
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