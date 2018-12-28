Реакция на заявление Трампа: эксперт объяснил срочную встречу Шойгу и Лавров с турецкими коллегами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров в субботу, 29 декабря, встретятся в Москве со своими турецкими коллегами.

Как сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, на встрече в Москве будут присутствовать министры обороны, министры иностранных дел и представители других ведомств и структур, в том числе представители президентов, которые занимаются сирийским урегулированием.

Как объяснил Федеральному агентству новостей гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, министры обороны и министры иностранных дел России и Турции в срочном порядке встречаются из-за заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США уходят из Сирии.

«Это всего лишь декларация, потому что на самом деле никто никуда не уходит. Около 20 американских баз расположено на территории Сирии, причем незаконно, и кто-то их все должен контролировать. Поэтому и понадобилась срочная консультация Сергея Шойгу и Сергея Лаврова с их турецкими коллегами. Это реакция на заявление Трампа. Партнеры будут решать, как им дальше быть», — пояснил Алексей Мухин.

При этом политолог напомнил, что Турцию нельзя назвать самым надежным партнером, и российская сторона это прекрасно понимает.

«Турция — крайне сложный партнер, и спиной к нему поворачиваться совершенно точно нельзя. Российское руководство в этом плане опытное, оно знает, что наши турецкие партнеры очень часто ведут сложную геополитическую игру, и поэтому уделяет особенное внимание взаимоотношениям с Анкарой», — сказал Алексей Мухин.

На встрече в Москве министры обороны и иностранных дел России и Турции должны договориться о координации действий на севере Сирии для того, чтобы избежать в дальнейшем возможных военных столкновений.