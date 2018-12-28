Более 500 машин скопилось на границе Грузии и России из-за снегопада

Владикавказ, 28 декабря. Более 500 машин ожидают выезда с территории России на Военно-Грузинской дороге, которая с 26 декабря закрыта для всех видов транспорта из- за снегопада в Грузии. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Отмечается, что открытия въезда на российской границе ждут более 500 транспортных средств. Движение в этом направлении запретили 26 декабря с 16.30. Ограничения связаны со сильным снегопадом на территории Грузии, из-за чего нельзя обеспечить безопасный проезд машин по пограничной территории.

Сейчас прогноз погоды остается неблагоприятным. Сотрудники регионального МЧС развернули два пункта обогрева для водителей. На данный момент решается вопрос об открытии третьего пункта.

В ведомстве также уточнили, что в период с 30 по 10 января на территории Грузии также ожидается ухудшение погодных условий.