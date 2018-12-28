Террористов в российских тюрьмах будут держать в изоляции

Москва, 28 декабря. Террористы в российских тюрьмах теперь будут изолированы. Пакет законов, предусматривающих изолированное содержание для таких преступников, подписал президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что по действующему законодательству, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской направленности могут быть этапированы в колонии общего режима.

Закон, вводящий изоляцию для террористов в российских тюрьмах, направлен на борьбу с распространением экстремистской идеологии, а также на противодействие вербовщикам.

Уточняется, что в изоляции могут содержать преступников, содействующих террористам, тем, кто занимался публичными призывами к экстремистской деятельности, либо тем, кто занимался публичным оправданием и пропагандой таких деяний, либо совершил захват заложника.

Помимо этого, пакет законов, подписанных президентов, отменяет возможность сокращения сроков наказания в отношении осужденных за бандитизм и терроризм, путем засчитывания времени их содержания под стражей.