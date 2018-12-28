Стало известно, в каких условиях содержится задержанная в Финляндии россиянка

Москва, 28 декабря. Задержанной по запросу США в Финляндии россиянке предоставлен бесплатный государственный адвокат. Решение об экстрадиции девушки в Штаты примет Верховный суд Финляндии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, для рассмотрения данного вопроса в суде американская сторона должна предоставить соответствующие основания и доказательства. Если необходимые сведения предоставлены не будут, девушку отпустят.

На условия содержания в Финляндии россиянка не жаловалась. Она размещена в отдельной комнате с телевизором и кофеваркой, у девушки есть доступ к врачам общей практики, а также она может звонить своим родственникам.

Небольшие проблемы у гражданки РФ возникли с питанием: в меню финского изолятора содержатся мясные продукты, которые девушка не ест, поскольку является вегетарианкой. Предоставить россиянке отдельное питание пока невозможно.

Гражданка РФ была задержана в аэропорту финского города Вантаа накануне. Она приехала туда транзитом из Санкт-Петербурга, чтобы затем вылететь в Испанию. Как сообщили дипломаты, девушка 1988 года рождения была задержана по запросу Интерпола.