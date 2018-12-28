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Путин подписал закон о включении в тарифы расходов на «умные счетчики»

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Путин подписал закон о включении в тарифы расходов на «умные счетчики»

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в РФ интеллектуальных систем учета электроэнергии. Документ, в частности, устанавливает, что расходы на внедрение «умных счетчиков» электроэнергии включат в тарифы и плату за подключение новых потребителей к электросетям.

С 1 июля 2020 года ответственными за учет электроэнергии в многоквартирных домах становятся поставщики энергии и электросетевые компании. Они должны будут контролировать интеллектуальный учет потребляемой энергии с помощью «умных счетчиков». С 2023 года за недобросовестное выполнение своих обязанностей компании будут штрафоваться.

Напомним, ранее в декабре стало известно, что правительство РФ изучает возможность постепенного внедрения «умных счетчиков» на газ на всей территории России.

Автор: Федор Веснин
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