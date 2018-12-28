В Крыму пословицей ответили на санкции Киева против археологов

Симферополь, 28 декабря. Власти Крыма назвали бессмысленными и пустыми санкции Украины против археологов, ведущих раскопки на территории полуострова. По словам главы госкомитета по охране культурного наследия Крыма Сергея Ефимова, санкции никак не ограничат деятельность археологов.

«Все это укладывается в пословицу «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Развитие науки не может быть остановлено волей малообразованных людей», — заявил он агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские власти ввели санкции против археологов, ведущих раскопки на территории Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.