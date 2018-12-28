Путин ограничил сумму долга потребительских кредитов россиян

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий сумму долга потребительских кредитов россиян. Кроме того, документ вводит запрет на взыскание долгов, выданных «черными кредиторами».

Закон за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита, будет ограничиваться поэтапно. Уточняется, что срок возврата кредита должен составлять не больше года.

После того, как закон вступит в силу, максимальная сумма всех платежей не сможет превышать сумму кредита более чем в 2,5 раза до 1 июля 2019 года, до 1 января 2020 года — в два раза, и с 1 января 2020 года — в 1,5 раза.