Песков заявил о новой встрече Путина и Лукашенко в Москве

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о новой встрече главы РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Встреча Путина и Лукашенко состоится в субботу, 29 декабря.

«[Будет] продолжено обсуждение тех тем, которые обсуждались на встрече ранее в Москве», — пояснил представитель Кремля.

28 декабря президент России работает в Кремле, проводит международные телефонные переговоры, в частности, уже состоялись беседы с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также лидером Финляндии Саули Нийнисте.

«Чуть позже [Путин] планирует провести совещание с членами Совета безопасности. Предоставим позже, какие темы затрагивались. Дальше весь день — непубличные встречи, внутренние рабочие встречи», — уточнил Песков.

Ранее, 25 декабря, президенты России и Белоруссии договорились провести еще одну встречу до Нового года.