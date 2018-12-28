«Очень полезно для регионов»: автоэксперт оценил продление срока оплаты штрафа за нарушение ПДД со скидкой

Российский президент Владимир Путин подписал закон о продлении двадцатидневного срока, предусмотренного для оплаты административного штрафа за нарушение ПДД в размере половины от его суммы. Официальное распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

Инициатива призвана устранить правовой пробел в тех случаях, когда копия постановления о штрафе приходит заказным письмом по истечении 20 дней после его вынесения. В таких ситуациях правонарушитель лишался права на оплату половины назначенного штрафа, теперь это будет отменено. Для продления срока нужно будет подать ходатайство. То есть каждый может обратиться за тем, чтобы период продлили.

Федеральное агентство новостей обратилось к руководителю Региональной общественной организации автомобилистов «СПб.АВТО» Святославу Данилову с просьбой прокомментировать данное нововведение. Эксперт поддержал инициативу и подчеркнул, что продление срока для оплаты штрафа со скидкой будет очень полезно для регионов.

«Для Петербурга такая проблема не очень актуальна. Сегодня у петербургских водителей есть огромное количество возможностей узнать о начисленных им штрафах — сайт Госуслуги, официальный сайт ГИБДД, можно через тот же «Яндекс.Навигатор» получать информацию о штрафах. Как правило, водители узнают о правонарушениях в день начисления штрафов, просрочек практически нет. Но для регионов, где не так развита техническая составляющая жизни водителей транспортных средств, конечно, это только устранит пробел в законодательстве и упростит водителям возможность оплаты штрафа со скидкой в тот срок, который положен», — объяснил он.

Собеседник ФАН добавил, что для упрощения жизни автомобилистов нужно все вопросы, касающиеся ДТП, четко фиксировать.

«Все нужно автоматизировать — то есть перевести как можно большее количество правонарушений на фиксацию камерами для того, чтобы исключить человеческий фактор и увеличить неотвратимость наказания. Ну и повысится собираемость штрафов: скидка 50% — это уже хороший шаг на пути к своевременной оплате», — резюмировал Данилов.

По итогам 11 месяцев 2018 года сотрудниками ГАИ вынесено 122,2 миллиона постановлений о наложении административных штрафов. Из них 119,7 миллиона могли быть уплачены «со скидкой», как отметили в ГИБДД. При этом 65,7% от общего числа штрафов были оплачены со скидкой — 78,7 миллиона рублей.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что водителей могут повторно тестировать на знание ПДД при замене прав. Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею проверки у водителей знания правил дорожного движения.