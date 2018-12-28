Москва, 28 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал операцию Турции в Сирии.

Лавров прокомментировал операцию Турции, которую анонсировал президент страны Тайип Эрдоган, на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже. Операция направлена против курдских вооруженных формирований, которых Анкара считают террористами.

Российский министр пояснил позицию Москвы по этой операции ВС Турции.

«С этих же позиций — с позиций искоренения остатков террористов на сирийской территории и восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии — мы подходим к планам Анкары провести дополнительные антитеррористические действия на востоке Сирийской Арабской Республики», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее стало известно, что сирийские курды передали правительственной армии САР город Манбидж.