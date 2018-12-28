Дамаск, 28 декабря. Сирийские курды передали правительственной армии САР город Манбидж. Об этом в пятницу сообщило командование «Отрядов народной самообороны» (YPG).

«Мы приглашаем сирийские правительственные войска, которые обязались защищать нашу страну, нацию и ее границы, принять под свой контроль те районы, откуда мы вывели свои отряды, и защитить эту территорию от турецкого вторжения», — говорится в сообщении.

Курдское командование подчеркнуло, что оно не хочет допустить повторение ситуации с перезаселением Эль-Баба, Джараблуса и Африна. Поэтому «Отряды самообороны» отдают Манбидж по защиту сирийских войск, а сами полностью сосредоточатся на борьбе с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) по всему фронту к востоку от Евфрата.

Ранее власти Турции объявили о готовности провести новую военную операцию против курдов в Сирии. Это будет уже третье вторжение турецких сил на территорию арабской республики. Отметим, что Анкара не получала разрешения от официального Дамаска на проведение военных действий в САР и не имеет мандата Совбеза ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.