Судоходство в Керченском проливе возобновлено

Симферополь, 28 декабря. Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, которое приостановили из-за шторма с 22 декабря, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«С субботы не было [судоходства] из-за шторма. Сегодня около 10.00 прошел первый караван с юга, в данный момент пересекает Керчь-Еникальский канал», — передает ТАСС сообщение.

Напомним, 18 декабря судоходство в Керченском проливе было прекращено в связи с неблагоприятными погодными условиями. С 18 по 20 декабря в акватории Керченского пролива наблюдалась ветреная погода и сильное волнение, которые продолжились, в связи с чем было принято решение приостановить судоходство.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко анонсировал дату следующего «похода» кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) через Керченский пролив.