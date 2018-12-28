Сирия: Россия будет добиваться от Запада поддержки возвращения беженцев

Москва, 28 декабря. Россия на конференции в Бельгиии, посвященной ситуации в Сирии, намерена добиваться от западных стран поддержки возвращения беженцев САР. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Конференция по Сирии состоится в Брюсселе в январе. Глава МИД РФ отметил, что Москва попытается убедить Запад в необходимости пересмотреть позицию по вопросу восстановления Сирии.

«Будем добиваться того, чтобы западные доноры в полной мере осознали свою ответственность в этом вопросе [восстановления САР] и пересмотрели негативную позицию в содействии созданию условий для возвращения беженцев на всей территории Сирии», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

Комментируя решение Вашингтона о выводе американского контингента с территории ближневосточного государства, Лавров отметил, что США таким образом перекладывают ответственность за происходящее в САР на своих партнеров по коалиции.

Кроме того, министр иностранных дел РФ подчеркнул, что США далеко не всегда делают то, что обещают. Напомним, ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что, несмотря на громкие заявления, из Афганистана США выходят 17 лет.