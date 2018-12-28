Борисов рассказал о пополнении состава ВМФ РФ в 2018 году

Москва, 28 декабря. Военно-морской флот Российской Федерации по итогам 2018 года получил 17 боевых кораблей и 11 вспомогательных. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Заместитель председателя правительства РФ подвел итоги уходящего года, сообщив о пополнении в рядах ВМФ России, передает РИА Новости.

Итоги года также подвели и в Министерстве обороны РФ. 24 декабря состоялось пленарное заседание, на котором глава оборонного ведомства Сергей Шойгу резюмировал основные моменты работы министерства в 2018 году. Он отметил, что за уходящий год была проведена большая работа. Главным достижением 2018 года министр назвал уровень современности российской армии, который достиг 61,5%. Такой цифры, обратил внимание Шойгу, нет ни в одной армии мира.

В уходящем году, по словам главы министерства, Россия получила в общей сложности свыше 1,5 тысячи вооружений, более 80 тысяч единиц техники. Министерство обороны РФ поставило перед собой амбициозные планы: выйти на уровень современности в 67% в 2019 году и в 70% — в 2020 году.