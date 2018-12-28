Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Зимин умер на 72-м году жизни

Москва, 28 декабря. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин умер в возрасте 71 года, сообщили в пресс-службе столичного «Спартака».

В «Спартаке» отметили, что легендарный спортсмен умер от остановки сердца.

Карьера воспитанника московского «Локомотива» началась в 1964 году. Через год он перешел в «Спартак», где добился славы. С этой командой он дважды выиграл чемпионат страны.

В 1974 году хоккеист был призван в армию и выступал за СКА МВО до 1976 года. Последний сезон в карьере он выступал за «Крыльях Советов». Зимин дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной СССР — в 1968 и 1972 годах.

После завершения карьеры Зимин работал тренером в структурах сборной страны и столичного «Спартака».