Сирия, Крым и Трамп — «Путин отыгрался за холодную войну»: как западные СМИ оправдывают неудачи США

Испанская газета El País опубликовала статью, в которой перечислила три главные победы России над Соединенными Штатами. По мнению издания, вывод американских войск из Сирии как раз стал последним в этом списке крупных успехов РФ, позволивших ей «отыграться за холодную войну». Подробнее о данной публикации читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Все победы были достигнуты в последние пять лет, прежде всего — усилиями российского президента Владимира Путина, отмечает испанское издание. Первой из них стало присоединение Крыма в 2014-м году, чему США попросту не смогли помешать.

Вторым ключевым успехом лидера РФ якобы стало поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах в Штатах в 2016-м, благодаря чему к власти в стране пришел «удобный для Москвы» Дональд Трамп. Стоит ли упоминать, что такой исход голосования редакция El País считает результатом вмешательства вездесущей «руки Кремля».

Планируемый выход военного контингента США из САР, о котором американский лидер заявил на прошлой неделе, стал заключительным важным успехом Путина в этом списке побед, составленным испанским изданием. При этом утверждается, что теперь на Ближнем Востоке будто бы будет установлена гегемония России и ее союзников по «Астане» — Ирана и Турции.

В выигрыше также остался законный сирийский президент (или «кровавый диктатор» по версии El País) Башар Асад, который благодаря помощи РФ фактически победил в гражданской войне в Сирии.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что данная статья не имеет ничего общего с объективностью и реальным положением дел в ближневосточном регионе. Это лишь вынужденное признание Западом своего поражения в попытке развалить Сирию и низкая попытка очернить Россию, которая и помешала ему реализовать свои подрывные планы. Такое мнение эксперт выразил в комментарии для ФАН.

«Автор этой публикации в испанской газете избегает объективности и больше склонен срываться на несправедливые обвинения в адрес РФ. Впрочем, это неудивительно, поскольку данная тема является одной из центральных в западной информационной концепции. Они перебирают все главные международные повестки и в каждой пытаются выставить Россию врагом и агрессором. Так и в этой статье: Крым сам захотел воссоединиться, но автор называет это «аннексией». Сирия уже вообще должна была оказаться под «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и рассыпаться на пять частей по замыслу США, и лишь наша страна смогла спасти ее, но нас почему-то называют гегемоном», — заметил собеседник ФАН.

Еще одну «победу» России, присужденную изданием El País, даже смешно комментировать, также добавил он. Наверно, уже все понимают, насколько эти обвинения глупы, но по привычке продолжают продвигать эту тему в СМИ.

«Этот пункт с якобы избранием в президенты Трампа Россией кажется нелепым уже почти каждому в мире, однако западная пресса не прекращает генерировать эту безумную позицию. То есть данная публикация очень претенциозно подобрана и придерживается привычной сюжетной линии в рамках общей русофобской информационной концепции. Поэтому эта обычная заказная, политически ангажированная статья, которую, конечно, нельзя принимать всерьез», — считает политолог.

Подобные публикации являются элементом полномасштабной информационной войны, которую Вашингтон и его союзники развернули против российской стороны.

«Эта кампания в СМИ связана с тем, что влияние РФ на международной арене начало расти, и США в состоянии агонии из-за прекращения доминирования на планете отчаянно пытаются не допустить дальнейшего развития России в этом направлении. Если говорить о Сирии, то как понять, почему американцы два года бомбили эту страну, а ИГИЛ1 только расширялось. И только лишь когда пришли ВКС РФ, вопрос с так называемым «халифатом» был решен», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.