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Борисов рассказал, как Путин дал шанс «Авангарду» четыре года назад

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Борисов рассказал, как Путин дал шанс «Авангарду» четыре года назад

Москва, 28 декабря. Успешный проект по созданию ракеты с блоком «Авангард» могли закрыть еще четыре года назад, если бы президент РФ Владимир Путин не решил дать новой технологии второй шанс. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Еще четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: «Дайте нам еще один шанс». И они его использовали», — отметил зампред правительства, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне прошли успешные испытания ракет «Авангард». Гиперзвуковой блок достиг скорости в 27 Махов. По словам Юрия Борисова, на таких скоростях «Авангард» не сможет сбить ни одна ракета. В Сети также появилось видео испытательного пуска ракеты. Президент РФ Владимир Путин, прибыв в Национальный центр управления обороной, лично дал команду приступить к испытаниям.

Автор: Антон Соколов
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