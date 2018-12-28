Путин ужесточил уголовную ответственность за подделку финансовых документов

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил ужесточение уголовной ответственности за фальсификацию финансовых документов, подписав соответствующий закон.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, минимальный штраф за такие нарушения составит 500 тыс. рублей. В случае совершения преступления по предварительному сговору или организованной группой предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 млн до 5 млн рублей, либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Кроме того, в законе уточняются меры обеспечения гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий. Например, в случае, если в результате преступления был причинен имущественный вред и возможна конфискация имущества, то следователь или дознаватель обязаны установить такое имущество и арестовать его.