Вынуждены быть в роли догоняющих: эксперт объяснил реакцию американцев на испытания «Авангарда»

Журнал The National Interest, комментируя испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард», признал, что у США сегодня нет возможности перехватить такую ракету.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас», — сообщил изданию глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен.

А журнал The Washington Examiner после испытаний «Авангарда» написал, что это российское оружие более совершенное и мощное, чем любой американский гиперзвуковой аналог.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко полагает, что эти публикации американских СМИ преследуют совершенно определенные цели.

«То, что пишут СМИ США о российском ракетном комплексе «Авангард», соответствует действительности. Не совсем понятно, чего они ожидали. Ведь эффективной противоракетной обороны континентальной части США не существует. У них есть ограниченные силы и средства для этого, но они рассчитаны на единичные пуски межконтинентальных баллистических ракет, которые может осуществить, например, Северная Корея. От массового удара со стороны России или Китая американская система противоракетной обороны не защитит. И речь не только об «Авангарде», но и о существующих классических межконтинентальных ракетах с обычными боевыми блоками», — сказал Олег Пономаренко в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам военного эксперта, в вопросе гиперзвукового оружия американцы действительно существенно отстают от России, насколько об этом можно судить из открытой информации.

«Но здесь двоякая ситуация. Американские СМИ могут говорить для народа, что США отстают от России в этом направлении, но в реальности баланс сил в стратегических наступательных вооружениях от этого не меняется в пользу РФ. США могут позволить себе это отставание, потому что паритет остается. В связи с этим можно полагать, что американские военные большой проблемы в появлении «Авангарда» у России не видят. Но используют российское преимущество для того, чтобы увеличить военный бюджет. Это будет аргументом для получения средств на создание собственных эффективных гиперзвуковых систем», — считает Олег Пономаренко.

Он подчеркнул, что американцы отстают от России в разработке гиперзвуковых систем не потому, что не способны их создавать, а потому, что мало внимания уделяли этому направлению.