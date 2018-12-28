В России предложили проверять у психиатров клиентов пластических хирургов

Москва, 28 декабря. Клиентов пластических хирургов в России предложили проверять перед операцией у психиатров. С соответствующим предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Свое обращение он направил в Минздрав РФ.

По мнению Петрова, пластические операции в России слишком доступны, что может угрожать здоровью населения. Депутат считает, что многим женщинам свойственно нездоровое желание постоянно «перекраивать» себя, и на самом деле им необходима помощь психолога или психиатра, а не хирурга. Справку от психиатра на отсутствие психологических и психических проблем Петров призвал включить в перечень необходимых для допуска к операции документов.

«Прошу рассмотреть возможность включения в необходимый перечень справок для желающих пройти процедуру изменения внешности наличие государственной справки от психиатра на отсутствие психологических и психических проблем у вероятных пациентов», — цитирует обращение Петрова News.ru.

Депутат отметил, что только в декабре 2018 года три постоянных клиента пластических хирургов впадали в кому из-за чрезмерного количества операций. Петров напомнил, что в советские времена человеку, желающему изменить внешность у пластического хирурга, необходимо было пройти психиатрическое обследование.

«Сейчас же ситуация в данной отрасли максимально либерализована — желающий изменить свой облик должен обладать только необходимой суммой», — добавил политик.

Он обратил внимание, что сами хирурги в свою очередь не задумываются, действительно ли клиенту нужно радикальное вмешательство, а не психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что из-за неудачной пластической операции был госпитализирован участник телевизионного шоу «Дом-2» Егор Холявин.