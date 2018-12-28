«Год с тысячей возможностей»: таролог раскрыла секрет успеха в 2019-м

Москва, 28 декабря. Эзотерик и таролог Иссэт Котельникова поделилась секретом, как привлечь удачу в 2019 году.

Эксперт отметила, что 2019-й будет годом Кабана, который официально вступит в силу 5 февраля. Она отметила, что символ года любит решительных людей, которые привыкли брать от жизни лучшее. Она отметила, что удача улыбнется тем, кто отдаст предпочтение смелым начинаниям и оставит в прошлом все свои переживания и неудачи.

«Год плодородный с тысячей возможностей», — заверила таролог.

Она также пояснила, что в другие года, чтобы что-то получить, человек должен предпринять некоторые усилия, однако в год Кабана вырастают шансы случайной удачи.

В последний час перед Новым годом эзотерик посоветовала подвести итоги 2018-го. Она отметила, что надо поблагодарить уходящий год за подарки, которые он преподнес.

Для исполнения желания в полночь она посоветовала написать на листе бумаги пять-семь вещей, от которых вы бы хотели избавиться, а также сформулировать намерение, что должно прийти в виде компенсации. Она также напомнила, что для исполнения задуманного необходимо сохранять позитивный и радостный настрой, передает «МИР24».