Сирия, 28 декабря. Израильские самолеты были замечены у сирийско-ливанской границы. Курды заявили о передаче Манбиджа под контроль сил САР. Террористы «спящих ячеек» ИГ1 атаковали SDF**** юго-восточнее Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям ИГ вблизи города Ас-Суса в «Хаджинском кармане»; провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами северу и к западу от Манбиджа в северо-восточной части Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало КПП курдов у населенного пункта Дарнадж юго-восточнее Дейр-эз-Зора; провело обстрел позиций САА в районе Абу Кемаля.

Курды: подверглись нападению неизвестных недалеко от города Ас-Сувар в северной части Дейр-эз-Зора; заявили о передаче Манбиджа под контроль САА.

ВС Израиля: провели вылеты вблизи сирийско-ливанской границы в районе горы Джебель Аш-Шейх (Хермон).

Провинция Дамаск

ВВС Израиля вновь провели боевые вылеты в районе сирийско-ливанской границы к юго-западу от Дамаска. По данным агентства новостей Al Masdar News, израильские военные самолеты были замечены в воздушном пространстве Ливана над горой Джебель Аш-Шейх (Хермон). Предполагается, что вылеты имели разведывательный характер. Напомним, 4 декабря представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале военной операции «Северный щит», целью которой является уничтожение укреплений ливанского военизированного формирования «Хезболла» в приграничной зоне.

Напомним, в ночь с 25 на 26 декабря Тель-Авив провел авианалеты недалеко от города Катана в западной части Дамаска, заявив о том, что удары якобы пришлись по военным объектам «Хезболлы». Тем не менее, как сообщалось накануне, одна из ракет, выпущенных израильскими ВВС, упала у склада Сирийской арабской армии (САА), в результате чего, по последним данным, один из военнослужащих САА был убит, еще двое получили ранения. Как известно, отражение атаки было затруднено вследствие того, что истребители Израиля прикрывались двумя гражданскими самолетами. Тем не менее 14 из 16 ракет были перехвачены сирийскими комплексами ПВО.

Провинция Алеппо

Сегодня ночью на линии соприкосновения сил «Демократической армии Сирии» (SDF) и протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) вновь вспыхнули вооруженные стычки. Как передает в сети Twitter военный источник (Breizhman1983), противоборствующие стороны вели перестрелки у населенного пункта Тукар к северу от Манбиджа. Кроме того, по информации Twitter-канала (Breizhman1983), столкновения фиксировались в районе поселения Йыланлы к западу от ключевого города. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, боевики «свободной армии» поддерживают интересы Турции, которая готовится к широкомасштабному наступлению против курдов на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Тем временем поступила информация о том, что Манбидж переходит под контроль Сирийской арабской армии (САА). Об этом стало известно после официального заявления представителей Отрядов народной самообороны (YPG), опубликованного на Twitter-канале организации (DefenseUnits). Сообщается, что части 1-й и 5-й дивизии Республиканской Гвардии вошли в город в сопровождении подразделений военной полиции ВС РФ в 6.00 по местному времени.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Jisr TV сообщает о новой вылазке боевиков «Исламского государства» на подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) территориях. Поступают сообщения о том, что боевики одной из «спящих ячеек» ИГИЛ1 напали на КПП курдов в районе населенного пункта Дарнадж, расположенного неподалеку от города Дибан, в результате чего были убиты или получили ранения порядка 20 курдских бойцов. Кроме того, подразделения SDF подверглись атаке неизвестных в северной части региона. Согласно сведениям Twitter-канала (DeirEzzor24), группа вооруженных людей предприняла вылазку на позиции курдов на шоссе Ан-Намилия - Абу Аль-Наитель юго-западнее города Ас-Сувар. Никаких данных о возможных организаторах нападения пока не поступало.

Между тем джихадисты «Исламского государства» активизировали боевые действия против Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (TomtheBasedCat), террористы, отряды которых базируются на восточном берегу Евфрата, ударили по опорным пунктам сил САР недалеко от города Абу Кемаль. В ответ проасадовские ополченческие отряды обстреляли позиции боевиков в окрестностях города Ас-Суса.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в демилитаризованной зоне, которая была сформирована в рамках российско-турецкого Сочинского соглашения, заключенного 17 сентября. Twitter-канал (HalabTodayTV) передает, что ответные артиллерийские обстрелы Сирийской арабской армии (САА) пришлись по укрепрайонам боевиков на подступах к городу Аль-Латамина. Кроме того, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под огнем артиллерии САА вновь оказались военные объекты джихадистов поблизости от населенных пунктов Аль-Арбаин и Хасрая. Напомним, накануне также отмечались вооруженные стычки на данных территориях, инициированные членами группировки «Джейш Аль-Изза» и союзных ей формирований, в результате которых радикалы понесли потери в живой силе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)