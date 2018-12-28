Стали известны новые подробности скандала с детскими путевками в Клинцах

Клинцы, 28 декабря. Стали известны новые подробности скандала, разразившегося вокруг детских путевок в городе Клинцы (Брянская область).

Речь идет о местном журналисте Владимире Шике, который разоблачил клинцовских чиновников, сообщив, что они отправляли на отдых в Турцию своих детей вместо детей ликвидаторов аварии в Чернобыле. Путевки оплачивались за счет средств благотворительного фонда, созданного в честь убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Данная история получила широкий общественный резонанс и привлекла внимание уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

При этом вдова Андрея Карлова, которая руководит фондом, опровергла информацию о том, что в списках были только дети клинцовских чиновников, хотя и не отрицала того факта, что среди отправившихся в Турцию детей оказалась дочь мэра города.

Отметим, что журналисты, которые начали изучать ситуацию по следам Владимира Шика, обнаружили, что их коллега играет не вполне понятную роль в этом скандале. Как следует из материалов сайта Госзакупок, Шик, являющийся владельцем нескольких региональных изданий, выиграл контракт на освещение деятельности губернатора Брянской области и регионального правительства. Контракт, стоимость которого составила 192 тыс. рублей, истекает 31 декабря 2018 года. И буквально за несколько дней до Нового года журналист выпускает разоблачительный материал, пишет iReactor.