Фургала обЛОМили: связанный с губернатором Хабаровского края бизнес оказался под угрозой

Предновогодняя поездка губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву — безусловно, важное для региона событие. Состоялась первая встреча нового главы края с президентом Владимиром Путиным — не персональная, конечно, для этого еще рано, но по крайней мере встреча в числе тех руководителей регионов, кто не смог избраться в сентябре.

Фургал впервые принял участие в заседании Государственного совета, которое впервые было посвящено развитию добровольчества в России. Экономики края это напрямую не касается, а вот общественной жизни — да. Но вот в личном плане визит в Москву, скорее всего, Сергея Фургала разочарует — и вот почему.

Источники в Кремле сообщают, что Фургал провел встречу не только с главой государства. В ходе одной из вводных встреч с кураторами из администрации президента Сергею Фургалу дали понять, что правительство РФ не будет продлевать очень важное для него постановление №585 от 19 мая 2018 года.

Это постановление имеет длинное название: «Об определении в ДФО пунктов пропуска через государственную границу РФ для убытия из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельной категории товаров». Если коротко — это постановление ограничивает экспорт черных металлов в интересах единственного предприятия округа, завода «Амурсталь».

Главе региона указали на то, что поддержка предприятия, аффилированного с самим Сергеем Фургалом, не вписывается в систему управления регионом. Бизнес — бизнесом, но сам Фургал выбрал государственную службу, расставив для себя приоритеты.

Напомним, ограничение экспорта черных металлов на Дальнем Востоке позволило заводу «Амурсталь» перевести на себя все потоки металла в ДФО. Таким образом предприятию удалось загрузить мощности на 2018 год и часть будущего года.

Ранее завод неоднократно доходил до состояния банкротства, однако в 2017 году был выкуплен компанией «Торэкс», учредителем которого является Лариса Стародубова — супруга Сергея Фургала. Через несколько месяцев государство фактически предприняло протекционистскую меру, поддержав нового собственника.

Действие постановления Кабмина, устанавливающего ограничения, заканчивается в середине января 2019 года и фактически ставит под вопрос дальнейшую жизнеспособность всего предприятия, что станет двойным вызовом для нового главы региона. При этом к федеральному центру в данном случае вопросов быть не может — Фургал сам принял установленные правила игры, если, конечно, на самом деле рассчитывал на победу в губернаторских выборах…

Плюс к этому над «Амурсталью» нависла угроза отключения от газоснабжения — долги предприятия на 25 декабря составляли 73 миллиона рублей. И если Фургал или его жена окончательно испортят отношения с «Газпромом», аукнуться такой конфликт может на весь Хабаровский край.

Как сообщалось ранее, преференции заводу «Амурсталь» чуть не обернулись всплеском безработицы на Дальнем Востоке.