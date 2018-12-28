СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Марий Эл

Москва, 28 декабря. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, которого обвиняют во взятке в размере свыше 235 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, расследование завершено также в отношении его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой.

По данным следствия, экс-глава Марий Эл получил через доверенное лицо Кожанову свыше 235 миллионов рублей в качестве взятки от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Официальный представитель СК РФ добавила, что Долгушева предоставила заведомо ложную информацию от Минсельхоза Марий Эл в интересах Криваша, что позволило бывшему руководителю республики получить взятку. Маркелова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, добавила Петренко.

Криваша объявили в розыск, в то время как уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Марий Эл и его соучастников https://t.co/RMmbelIUXt — Следственный комитет (@sledcom_rf) 28 декабря 2018 г.

Напомним, Маркелов был задержан в апреле прошлого года. В том же месяце он был освобожден от занимаемой должности указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Бывший глава республики находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Новый глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев официально вступил в должность 21 сентября прошлого года. В том же году он утвердил новую структуру республиканского правительства.