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СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Марий Эл

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СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Марий Эл

Москва, 28 декабря. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, которого обвиняют во взятке в размере свыше 235 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, расследование завершено также в отношении его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой.

По данным следствия, экс-глава Марий Эл получил через доверенное лицо Кожанову свыше 235 миллионов рублей в качестве взятки от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Официальный представитель СК РФ добавила, что Долгушева предоставила заведомо ложную информацию от Минсельхоза Марий Эл в интересах Криваша, что позволило бывшему руководителю республики получить взятку. Маркелова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, добавила Петренко. 

Криваша объявили в розыск, в то время как уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, Маркелов был задержан в апреле прошлого года. В том же месяце он был освобожден от занимаемой должности указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Бывший глава республики находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Новый глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев официально вступил в должность 21 сентября прошлого года. В том же году он утвердил новую структуру республиканского правительства.

Автор: Екатерина Кухарева
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