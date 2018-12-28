Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Власти Крыма объяснили строительство стены на границе серьезной угрозой со стороны Украины

2 689
0 Оставить комментарий

Власти Крыма объяснили строительство стены на границе серьезной угрозой со стороны Украины

Симферополь, 28 декабря. Строительство стены на границе обусловлено серьезной угрозой со стороны Украины, заявил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

Ганжара констатировал, что после провокации ВМСУ в Керченском проливе стало ясно, что Украина способна на многое. Он отметил, что центральное место среди целей военных провокаций Киева занимает Крым. Депутат пояснил, что жителей региона необходимо защитить, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

«Безусловно, мы понимаем, что сегодня со стороны украинского государства исходит серьезная угроза в отношении России, в отношении граждан нашей страны», — приводит слова Ганжары RT.

Власти Крыма объяснили строительство стены на границе серьезной угрозой со стороны Украины

«Мы знаем, сколько угроз звучало со стороны украинских радикалов относительно и организации террористических актов на полуострове, и разрушения объектов инфраструктуры, в частности Крымского моста», — напомнил он.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что стена на границе необходима для защиты населения «от сумасшедших выходок украинский властей».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.