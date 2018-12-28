Власти Крыма объяснили строительство стены на границе серьезной угрозой со стороны Украины

Симферополь, 28 декабря. Строительство стены на границе обусловлено серьезной угрозой со стороны Украины, заявил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

Ганжара констатировал, что после провокации ВМСУ в Керченском проливе стало ясно, что Украина способна на многое. Он отметил, что центральное место среди целей военных провокаций Киева занимает Крым. Депутат пояснил, что жителей региона необходимо защитить, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

«Безусловно, мы понимаем, что сегодня со стороны украинского государства исходит серьезная угроза в отношении России, в отношении граждан нашей страны», — приводит слова Ганжары RT.

«Мы знаем, сколько угроз звучало со стороны украинских радикалов относительно и организации террористических актов на полуострове, и разрушения объектов инфраструктуры, в частности Крымского моста», — напомнил он.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что стена на границе необходима для защиты населения «от сумасшедших выходок украинский властей».