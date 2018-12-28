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Экономика

Инфляция в России снизится до 4% в 2020 году — ЦБ РФ 

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Инфляция в России снизится до 4% в 2020 году — ЦБ РФ 

Москва, 28 декабря. Уровень инфляции в России снизится до необходимых 4% в первой половине 2020 года после временного ускорения в 2019 году. Соответствующий прогноз дал в пятницу Центральный банк России.

Повышение инфляции в наступающем году регулятор связал с увеличением налога на добавленную стоимость. Как следует из материалов ЦБ РФ, в начале 2019 года инфляция может составить 5,5%, однако во втором полугодии инфляционный рост должен замедлиться.

Также в Центробанке отметили, что в декабре инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев увеличились до 10,2%. Как пояснили эксперты, свои прогнозы граждане также объяснили повышением НДС, кроме того, на их настроения повлияли публикации в СМИ о росте цен.

Ранее об упорной работе регулятора по снижению инфляции рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что ЦБ РФ должен сделать выгодным хранение сбережений в национальной валюте.

Автор: Василий Котов
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