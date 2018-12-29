Прокуратура возбудила дело против чиновников Сосновки, принявших очистные с нарушениями

После публикации Федерального агентства новостей прокуратура Кировской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Сосновского городского поселения.

Ранее ФАН рассказывало про реконструкцию очистных сооружений в городе Сосновка Кировской области. Семь лет назад из федерального, областного и муниципального бюджетов было выделено 95 миллионов рублей. Эти средства в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» должны были пойти на оплату работ по реконструкции и обновлению очистных сооружений канализации города.

Однако после сдачи объекта, арендаторы — ООО «Сосновский водоканал» обнаружили ряд нарушений, допущенных при проведении работ. Эти нарушения привели к тому, что установка глубокой очистки имеет недостаточную мощность и не может гарантировать очистку стоков от загрязнений.

Об этом директор водоканала Екатерина Сухих неоднократно сообщала — как чиновникам, так и в судах, где она выступала в качестве ответчика по многочисленным административным искам, касающихся работы очистных сооружений. Несмотря на то что директор водоканала неоднократно просила администрацию помочь устранить все нарушения, она получала лишь обвинения в неправильном использовании оборудования и штрафы.

Дело сдвинулось, когда на помощь пришел «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) Кировской области, который помог инициировать проверку Федеральным казначейством. По ее результатам были выявлены многочисленные нарушения на общую сумму в почти 50 миллионов рублей. Несмотря на то, что об итогах проверки стало известно в конце декабря прошлого года, никаких действий для установлении виновных в допущении нарушений произведено не было.

После того как ФАН опубликовало расследование, на запрос поступил ответ из областной прокуратуры.

В ответе за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательств, старшего советника юстиции Александра Шишкина говорится, что после поступления в марте текущего года информации от Федерального казначейства по Кировской области прокуратурой была проведена проверка деятельности администрации Сосновского городского поселения.

В ходе проверки оценивалась эффективность использования средств федерального бюджета, выделенных на софинансирование реконструкции очистных сооружений канализации горда. В рамках надзорных мероприятий удалось установить, что администрацией было принято и оплачено оборудование, которое изготовлено и смонтировано не в соответствии с техническими требованиями, из-за чего очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до установленных нормативных значений.

«Указанные факты стали возможными в результате неправомерных действий должностных лиц администрации Сосновского городского поселения, — говорится в ответе областной прокуратуры. — В связи с этим прокуратурой области инициирована доследственная проверка, по результатам которой 26 декабря 2018 года следственным отделом по городу Вятские Поляны СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправление»). Ведется расследование».

ФАН продолжит следить за развитием событий.