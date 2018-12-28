СБУ засекретила данные проверки украинских чиновников на наличие родственников в России

Киев, 28 декабря. Служба безопасности Украины засекретила информацию о проведении проверок государственных служащих на наличие у них родственных связей с гражданами России. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания «Украинские новости».

Как уточнили в СБУ, подробная информация о действиях сотрудников службы по этому вопросу не разглашается, сведения являются данными с ограниченным доступом. При этом Служба безопасности Украины сослалась на пункт 2 части 1 статьи 22 закона «О доступе к публичной информации». Кроме того, ведомство, ссылаясь на украинское законодательство, отказалось предоставить копию поручения президента Петра Порошенко о проведении проверок чиновников на наличие родственных связей в России. 16 декабря о том, что начнутся проверки, рассказал сам глава государства.

Также в ведомстве подтвердили, что такие проверки уже проводятся.