Нельзя отдавать соцсети на откуп «фейк ньюс»: власти регионов России начнут активно работать с Интернетом

В администрациях регионов РФ появятся помощники губернаторов либо целые отделы, отвечающие за коммуникацию с гражданами через Интернет. В первую очередь этим должны будут заняться те субъекты федерации, где в 2019 году пройдут губернаторские выборы — именно через соцсети предполагается не только поднимать рейтинг кандидатов, но и купировать негативный эффект от разного рода интернет-скандалов.

Подразделения, которые федеральный центр рекомендуют создать регионам, уже существуют при правительстве Москвы, Подмосковья и Нижнего Новгорода. В частности, по словам руководителя управления по информполитике Московской области Анастасии Звягиной, в ее подчинении работает отдел, который отвечает за социальные сети. Правда, пока речь идет о внедрении программы «инцидент менеджмента», в рамках которой будет отслеживаться негативная реакция граждан на события, а затем приниматься решение — есть ли смысл чиновникам реагировать на такой сигнал.

При этом, как выяснило Федеральное агентство новостей, не во всех региональных правительствах есть понимание, каким образом будет строиться работа новых штатных единиц и необходимы ли они вообще.

Калуга: Люди разберутся, за кого голосовать

«У меня в пресс-службе есть люди, которые отслеживают, что пишут в соцсетях, — сообщил корреспонденту ФАН губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. — Правоохранительные органы следят с точки зрения закона, а нам интересно, что происходит, например, в молодежной среде».

Недавно в области произошла трагедия, напомнил губернатор: 12-летняя девочка свела счеты с жизнью.

«Она как раз «повелась» на соцсети. Пошла по той дорожке, на которую ее подтолкнули», — считает Артамонов.

Но одними запретами сайтов и сетевых групп задачу влияния на Интернет не решишь, добавил губернатор.

«Управленцы должны издавать 95% разрешительных актов и 5% запретительных, — добавил глава Калужской области. — Я люблю приводить в пример Ататюрка, который сумел заставить турецких женщин снять паранджу — он сначала пошел по пути запрета, но все продолжали носить. А потом он разрешил носить паранджу только проституткам. В итоге паранджу сняли все».

Надо ли создавать специальные отделы по работе именно с соцсетями? Нет, уверен Артамонов.

«Достаточно пресс-службы: там люди уже занимаются и СМИ, и соцсетями. По крайней мере сейчас у меня такое впечатление. Но посмотрим на опыт коллег: может оказаться, что я не прав», — полагает губернатор.

При этом задач по повышению своего рейтинга через работу в соцсетях Артамонов подчиненным не ставит. Рейтинг губернатора складывается из тех результатов работы, которые видит население, полагает собеседник ФАН.

«Мы зря гоняемся за рейтингами. Объективная оценка нашей работы возможна лишь спустя какое-то время, рассчитывать на объективность сиюминутной оценки не стоит», — рассказал Артамонов.

Настроения людей зависят от множества факторов, а не только от работы губернатора и правительства региона, добавил он.

«Наверно, можно с помощью пиар-кампании на время поднять рейтинг и оценку моей работы у каких-то групп жителей. Но если за этим не будет стоять реальных дел, то эффект будет кратковременным. В итоге общественное мнение все равно со временем все расставит по своим местам», — считает Артамонов.

В этом смысле предвыборный период не является каким-то исключением, отметил глава Калужской области.

«И тут отсылка идет не к тому, чтобы как-то особенно распиарить себя в сетях и в СМИ. Достаточно просто рассказать о том, что ты уже сделал и что собираешься сделать. Люди с этим всегда разберутся, за кого им голосовать», — обозначил свою позицию губернатор Анатолий Артамонов.

Чечня: Можно разбудить чиновника хоть среди ночи

В Чечне уже около двух лет существует компактный департамент из нескольких сотрудников, которые отслеживают обращения жителей республики через соцсети. Об этом в интервью ФАН рассказал начальник информационного управления главы и правительства Чеченской Республики Альви Каримов.

«Руководитель этого департамента имеет полномочия круглосуточно выходить на главу республики, минуя все инстанции, — добавил Каримов. — Можно хоть среди ночи, если вопрос срочный, разбудить чиновника, в компетенцию которого входит этот вопрос».

За время работы департамента сотни семей получили конкретную социальную, медицинскую и другую помощь, отметил собеседник ФАН.

«Кстати, количество обращений — один из индикаторов, показывающий, как чиновники справляются со своими обязанностями, в какой сфере возникает больше всего экстренных проблем», — отметил Каримов.

Корреспондент ФАН поинтересовался у чиновника: идет ли в Чечне борьба с искаженной информацией, распространяемой в соцсетях, и как в республике отреагировали на историю о якобы имевших место преследованиях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Мы стараемся проверять все факты, чтобы в случае необходимости оперативно дать опровержение как в СМИ, так и в соцсетях», — ответил Альви Каримов.

Бывает, что человек жалуется, говорит, что у него чуть ли не потолок в доме падает, есть нечего, и к нему приезжают, а все на самом деле иначе, рассказал собеседник ФАН.

«Что касается скандалов вроде того, о котором вы упомянули, то мы не можем сразу же давать опровержения, — подчеркнул Каримов. — Сначала необходимо компетентным органам все проверить. До того как мы можем отреагировать в СМИ и соцсетях, информация широко расходится».

В случае с «убийствами геев» всем давно понятно, что это чистой воды ложь, заявил чиновник. По его словам, правоохранительные органы всех уровней провели проверки, которые не выявили никаких нарушений, а тем более преступлений.

«Мы опровергаем, но понятно, что те, кто все это затеяли, нас слушать не хотят. ОБСЕ все равно пишет доклад, не подкрепляя его ни одним реальным фактом», — подытожил Альви Каримов.

Мурманск: О штатных единицах речи не идет

Как рассказала ФАН помощник губернатора Мурманской области Анна Булатова, никаких сигналов от Кремля о необходимости усиленно влиять на соцсети руководству региона не поступало.

«Пока в Мурманской области речи о неких штатных единицах, которые будут заниматься SMM, не идет. Для нас эта новость скорее из разряда полуслухов, — заявила Булатова. В принципе, у нас в правительстве области есть несколько человек, которым вменено в обязанности отслеживать обращения граждан в соцсетях. Причем это не единственные их обязанности».

Анна Булатова ответила на вопрос ФАН, что после появления в региональном правительстве специального отдела, который будет заниматься SMM, не планируется вводить какие-либо ограничения на высказывания в соцсетях для остальных чиновников.

«Пока, согласно законодательству, чиновник должен отчитываться о страницах в соцсетях, в которых он зарегистрирован. Но никакой распорядительно-запретительной работы не ведется. Каждый чиновник пишет и выкладывает в соцсети то, что считает нужным», — пояснила она.

Госдума: Фейки распространяются молниеносно

Депутат комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в комментарии ФАН констатировал, что роль соцсетей в современном мире постоянно возрастает.

«Причем их влияние, как мы знаем, далеко не всегда положительное, — отметил депутат. — Притом что негатив не всегда может формально противоречить законодательству. Разного рода фейковая и заказная информация, к сожалению, зачастую молниеносно распространяется в обществе».

Людям в наше время легче поверить в негатив, полагает Крупенников.

«В ситуации, когда многие молодые люди перестали смотреть телевидение, конечно, важно работать с соцсетями, не стоит отдавать их на откуп фейк ньюс», — считает парламентарий.

А тот риск, что введение новых должностей станет лишь еще одной статьей расходов и ничего принципиально не поменяет, будет зависеть от профессионализма работников, уверен Крупенников.

«Я знаю много профессионалов в области пиар-менеджмента, которые отлично справляются со своими задачами, в том числе и в соцсетях. Тут надо понимать, чего мы хотим добиться. Если речь идет о противостоянии наплыву негативной и ложной информации, то этим должны заниматься профессионалы, а если задача — просто размещать некие материалы в Сети о деятельности регионального руководства, то тут может справиться и обычный чиновник», — объяснил депутат.

Практически в каждом регионе есть целые структуры, отвечающие за информационную политику и информационные технологии, добавил Крупенников: где-то это министерство, где-то комитет. В уже существующих структурах не так трудно создать отдел или просто назначить людей, ответственных за соцсети, считает он.

«Тут есть только тот аспект, что соцсети не разделяются по регионам и не всегда достаточно влиять именно на региональную аудиторию, чтобы бороться с фейками», — предостерег Владимир Крупенников.

В последнее время в России не раз возникали скандалы, связанные с некорректными высказываниями чиновников. В большинстве случаев резонансные высказывания звучали на пресс-конференциях, а потом уже были подхвачены интернет-сообществом. В качестве примера достаточно вспомнить историю главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила о том, что «государство не просило рожать» молодых — поднявшийся скандал стоил чиновнице места и привел к переформированию самого департамента.