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«Непростой гордиев узел»: Беглов обещал решить ситуацию с зарплатами метростроевцев

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«Непростой гордиев узел»: Беглов обещал решить ситуацию с зарплатами метростроевцев

Санкт-Петербург, 28 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что городские власти занимаются проблемой с задержкой выплаты зарплат метростроевцам.

По его словам, в настоящее время Смольный работает над разблокировкой счетов. Врио губернатора добавил, что городская администрация заставит «Метрострой» выплатить зарплаты своим работникам, пишет издание «Невские новости».

«Вчера первые рабочие получили на карточку первую заработную плату. Мы будем планомерно заниматься этим, но есть много юридических и технических вопросов, которые нужно решать всем вместе. Это непростой гордиев узел, который надо развязать», — отметил он.

Напомним, что десятки работников организации ранее устроили забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате. 25 декабря они встретились с руководством предприятия и обсудили сложившуюся ситуацию.

Автор: Антон Соколов
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