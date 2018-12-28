Киев, 28 декабря. Так называемая «новая церковь» Украины уверена, что получит Киево-Печерскую и Почаевскую лавры «без какого-либо насилия», естественным путем. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил пресс-секретарь неканонической структуры Евстратий Зоря.

По его мнению, однажды такое решение примут сами монахи. Как предположил Зоря, для такого решения им понадобится не день, а, возможно, годы.

«Естественным образом, <…> спокойно, без какого-либо насилия и противостояния, в том числе по решению монахов, которые там находятся, эти святыни рано или поздно будут в украинской церкви», — заявил Зоря.

Переход лавр в «новую церковь» Зоря назвал «природным» и объяснил его тем, что святыни «построены на украинской земле».

Так называемый «объединительный собор» состоялся в Киеве 15 декабря. На нем главой украинской неканонической «новой церкви» был избран епископ неканонической УПЦ Киевского патриархата Епифаний Думенко. При этом на «соборе» присутствовали в основном представители раскольнической церковной структуры, от канонической УПЦ МП на мероприятие приехали только два священнослужителя.

«Единая» церковь и ее новый глава необходимы Киеву для того, чтобы получить автокефалию. Украинские власти рассчитывают, что томос будет передан уже в январе. Церковная реформа позволит украинским политикам влиять на назначения в церкви и установить контроль над религиозной сферой.

Как считают эксперты, создание так называемой «новой церкви» может спровоцировать насильственные действия в отношении канонической УПЦ МП. Признанная украинская церковь уже сейчас подвергается преследованиям. Так, в декабре СБУ провела обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры.